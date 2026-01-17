Реклама

Экономика
03:26, 17 января 2026Экономика

Названы неочевидные для пенсионеров выплаты

Цацура: Пенсионеры могут получить допвыплаты при личном обращении в соцслужбу
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Российские пенсионеры могут упустить некоторые выплаты, которые им положены от государства. Ведь большинство мер социальной поддержки назначаются автоматически, но есть и те, которые можно получить дополнительно при личном обращении пенсионера. Об этом агентству «Прайм» рассказала Елена Цацура, старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии.

В первую очередь есть доплаты за стаж, если при назначении пенсии какие-то периоды работы не были учтены, то перерасчет будет только по заявлению пенсионера.

Кроме того, есть надбавки за иждивенцев, а также дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги. Подтверждающие документы пенсионер также должен предоставить самостоятельно.

Еще один вид поддержки — это налоговые вычеты, которые могут оформить работающие пенсионеры, а также пенсионеры, которые получают иной доход, например, от сдачи жилья. В число таких вычетов входят и соцвычеты за медицинские услуги и физкультурно-оздоровительные. Для оформления надо просто подать документы в налоговую службу.

Елена Цацура добавила, что если же заявления от пенсионеров не поступало, то государство исходит из того, что человек не нуждается в дополнительной поддержке.

Ранее россиянам раскрыли способ накопить на пенсию.

