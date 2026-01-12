Россиянам раскрыли способ накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц

Беляков: Если откладывать по 1000 на пенсию, за 25 лет можно накопить 2 млн руб.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков в интервью агентству «Прайм» раскрыл россиянам способ накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц.

По его словам, сумма, которую необходимо откладывать в месяц, зависит от того, сколько лет планируется копить нужную сумму. Так, молодые люди, которые только начали работать, могут сформировать значительный капитал с минимальными усилиями.

Эксперт пояснил, что если откладывать на счет в программе долгосрочных сбережений всего по одной тысяче в месяц, за 25 лет можно накопить 2,1 миллиона рублей. То есть с 18 до 43 лет россиянин может собрать внушительную сумму, при этом не ущемляя себя в текущих тратах.

Деньги можно получить сразу на руки или оформить негосударственную пенсию по 18 тысяч рублей в месяц в течение десяти лет, либо по шесть тысяч рублей в месяц до конца жизни, рассказал Беляков.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что все без исключения социальные выплаты, пособия и пенсии в 2026 году будут проиндексированы.

