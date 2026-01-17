Реклама

Экономика
18:44, 17 января 2026Экономика

Названы регионы России с самыми сильными крещенскими морозами

Самые сильные крещенские морозы ожидаются в Забайкалье и Иркутской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Коноплев / ТАСС

Названы регионы России с самыми сильными крещенскими морозами — ими оказались Забайкальский край и Иркутская область. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в этих субъектах температура воздуха ночью опустится до минус 35-40 градусов по шкале Цельсия, днем же в Забайкалье и Сибири ожидается от минус 28 до минус 33 градусов.

Также сильные морозы ударят в Омской, Томской и Тюменской областях — там термометры покажут до минус 36 градусов ночью.

Ранее архиерей Русской православной церкви, архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) объявил о возможном вреде святой воды.

