Самые сильные крещенские морозы ожидаются в Забайкалье и Иркутской области

Названы регионы России с самыми сильными крещенскими морозами — ими оказались Забайкальский край и Иркутская область. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в этих субъектах температура воздуха ночью опустится до минус 35-40 градусов по шкале Цельсия, днем же в Забайкалье и Сибири ожидается от минус 28 до минус 33 градусов.

Также сильные морозы ударят в Омской, Томской и Тюменской областях — там термометры покажут до минус 36 градусов ночью.

