Архиепископ РПЦ Савва заявил, что употребление святой воды может навредить

Употребление святой воды может навредить человеку. Об этом заявил в Telegram архиерей Русской православной церкви (РПЦ), архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По словам архиепископа, освященная вода может принести пользу лишь в том случае, если человек употребляет ее с верой в сердце — тогда она «укрепляет испивающего, способствует его здоровью, сообщает благодатную помощь». Однако в случае, если веры в сердце при питье нет, возможны негативные последствия.

«Употребление святой воды без веры и благоговения может нанести вред», — объявил он. Чем может быть чревато питье освященной воды, Савва не уточнил. Также архиерей напомнил, что само по себе омовение в освященной воде или ее питье не может избавить человека от грехов и не «смывает» их, и отметил, что купание в проруби не является богослужебной практикой — лишь обычаем.

Если (...) купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и прочими непотребствами, то это является извращением памяти о Евангельских событиях. Является грехом архиепископ Савва

Ранее священник РПЦ Павел Островский назвал греховной одну святочную традицию и описал ее как «абсолютное безумие с точки зрения человеческого разума».