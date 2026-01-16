Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:32, 16 января 2026Россия

Объявлено о возможном вреде святой воды

Архиепископ РПЦ Савва заявил, что употребление святой воды может навредить
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Употребление святой воды может навредить человеку. Об этом заявил в Telegram архиерей Русской православной церкви (РПЦ), архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По словам архиепископа, освященная вода может принести пользу лишь в том случае, если человек употребляет ее с верой в сердце — тогда она «укрепляет испивающего, способствует его здоровью, сообщает благодатную помощь». Однако в случае, если веры в сердце при питье нет, возможны негативные последствия.

«Употребление святой воды без веры и благоговения может нанести вред», — объявил он. Чем может быть чревато питье освященной воды, Савва не уточнил. Также архиерей напомнил, что само по себе омовение в освященной воде или ее питье не может избавить человека от грехов и не «смывает» их, и отметил, что купание в проруби не является богослужебной практикой — лишь обычаем.

Если (...) купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и прочими непотребствами, то это является извращением памяти о Евангельских событиях. Является грехом

архиепископ Савва

Ранее священник РПЦ Павел Островский назвал греховной одну святочную традицию и описал ее как «абсолютное безумие с точки зрения человеческого разума».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Стрельба российских полицейских по идущему на таран Porsche попала на видео

    В Подмосковье вынесут приговор местному «Раскольникову»

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok