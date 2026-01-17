Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:56, 17 января 2026Россия

Названа способная убедить НАТО не совершать провокаций на Балтике страна

Барбин: Россия способна убедить страны НАТО отказаться от провокаций на Балтике
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

У России есть полный арсенал средств для того, чтобы доходчиво убедить страны НАТО отказаться от каких-либо провокационных действий в Балтийском море. Об этом ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«В нашем арсенале не только дипломатические протесты. Российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать и другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов», — отметил Барбин.

По словам депутата, Россия встречает и будет встречать любое стремление НАТО ограничить свободу судоходства для российских судов решительным противодействием.

«Международное право, в особенности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, им [странам НАТО] придется соблюдать», — заключил Барбин.

В конце 2025 года в Швеция в Балтийском море задержала российское судно Adler, что стало не первым случаем, когда страна НАТО препятствует проходу по морю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Столтенберг призвал Запад к одному действию в отношении России

    Цены на газ в Европе выросли за день и побили новый рекорд

    Две россиянки погибли при столкновении тюбинга с машиной

    Названа способная убедить НАТО не совершать провокаций на Балтике страна

    Раскрыта дата производства российского аналога Starlink

    Посольство Украины в Иране приостановило работу

    Землю накрыла третья за январь магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok