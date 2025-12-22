Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

Шведская таможня задержала российский контейнеровоз Adler у берегов Хеганеса

Российское судно Adler, стоявшее на якоре у города Хеганес, было задержано в ночь на воскресенье для досмотра шведской таможней и береговой охраной.

Уточняется, что контейнеровоз вышел из порта Бронка близ Санкт-Петербурга четыре дня назад. В ночь на 20 декабря произошла поломка двигателя. В субботу утром судно подало сигнал бедствия.

Инспекция судна была проведена утром воскресенья, отмечается, что все проходило спокойно.

Швеция утверждает, что судно не подало таможенную декларацию

Как пишет Expressen со ссылкой на таможню, Швеция задержала судно, находящееся под санкциями. Издание утверждает, что контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС.

Пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хеглунд заявил, что судно не подало обязательную таможенную декларацию.

Таможенный досмотр еще не завершен, поэтому я не могу сказать, к каким результатам он привел Мартин Хеглунд пресс-секретарь шведской таможни

По данным сервиса для отслеживания морских перевозок Vessel Finder, судно ходит под флагом России (ранее — Объединенных Арабских Эмиратов), несколько раз в течение более чем 20 лет контейнеровоз менял название. Корабль вышел из Санкт-Петербурга, в настоящее время он стоит на якоре в проливе Категатт.

Судно запрещено покидать территориальные воды

В воскресенье днем представители шведских властей покинули судно. Представитель таможни Мартин Норелл пояснил, что на борту находятся товары из третьих стран. Однако он отказался рассказывать, что именно. «Мы должны проверить, что то, что находится на борту, разрешено ввозить в ЕС», — заявил он.

Я пока ничего не могу сказать, что будет дальше. Сейчас мы ведем диалог с прокурором, есть ли основания приступить к расследованию о нарушении санкций Мартин Хеглунд пресс-секретарь шведской таможни

Пока прокурор не примет решение, судну запрещено покидать шведские территориальные воды.

Депутат предупредил о последствиях атак на идущие из России танкеры

Идущие из России танкеры, находящиеся в Балтийском море, сопровождаются конвоями для пресечения нападения диверсионных групп на суда, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что российские суда в Балтийском море сопровождаются вооруженными конвоями начиная с июня. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций к ним могут добавиться корабли из других флотов и самолеты, которые стоят на боевом дежурстве.

Это охрана кораблей, чтобы неожиданное действие диверсионных групп по высадке на наш корабль пресечь на корню. Я знаю, что это за люди, которые находятся в охране, лучше бы западным диверсантам с ними не связываться. Они имеют серьезный боевой опыт и относятся к противнику серьезно Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович заявил, что на борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. Также он рассказал, что Россия в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем и на пути следования танкеров практически постоянно присутствуют боевые корабли РФ.

Страны НАТО уже задерживали российские суда

14 мая эстонские корабли при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из порта Сикка, Индия, и направлявшийся в Россию.

Это не единственный инцидент со стороны стран Североатлантического альянса. В конце 2024 года полиция Финляндии задержала Eagle S под флагом Островов Кука. Правоохранители тогда заявили, что судно может быть частью «российского теневого флота», суда которого якобы ходят под флагами других государств, чтобы в обход санкций экспортировать и импортировать нефтепродукты.

При этом таможня отказалась возбуждать дело по санкционному грузу танкера, который перевозил топливо. Власти Финляндии пояснили, что судно вошло в их воды по запросу местных структур, а экипаж не нарушал санкции ЕС умышленно. Тем не менее груз конфисковали, а моряков задержали по делу о повреждении кабелей.

Позднее танкер освободили из-под ареста из-за отсутствия оснований для дальнейшего задержания. Вместе с судном отпустили пятерых членов экипажа, трое остались под стражей.

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения капитану и двум помощника. По версии следствия, судно в декабре 2024 года повредило несколько подводных кабелей в Финском заливе.