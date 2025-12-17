Нахождение вооруженных людей на идущих из России танкерах объяснили

Депутат Колесник предупредил о последствиях атак на идущие из России танкеры

Идущие из России танкеры, находящиеся в Балтийском море, сопровождаются конвоями для пресечения нападения диверсионных групп на суда, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович заявил, что на борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. Также он рассказал, что Россия в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем и на пути следования танкеров практически постоянно присутствуют боевые корабли РФ.

Депутат отметил, что российские суда в Балтийском море сопровождаются вооруженными конвоями начиная с июня. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций к ним могут добавиться корабли из других флотов и самолеты, которые стоят на боевом дежурстве, подчеркнул он.

«Это охрана кораблей, чтобы неожиданное действие диверсионных групп по высадке на наш корабль пресечь на корню. Я знаю, что это за люди, которые находятся в охране, лучше бы западным диверсантам с ними не связываться. Они имеют серьезный боевой опыт и относятся к противнику серьезно. Для диверсантов все это закончится, скажем так, обнулением», — сказал Колесник.

14 мая стало известно, что ВМС Эстонии при поддержке польской авиации попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, шедший в порт России под флагом Габона. Как стало известно позже, попытку задержания корабля пресек российский истребитель Су-35.