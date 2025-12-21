Реклама

В Швеции задержали российский контейнеровоз Adler

Виктория Кондратьева
Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Российское судно Adler, стоявшее на якоре у города Хеганэс, задержано в ночь на воскресенье для досмотра шведской таможней и береговой охраной. Об этом сообщает портал SVT.

Уточняется, что судно вышло из порта Бронка близ Санкт-Петербурга четыре дня назад. В ночь на 20 декабря произошла поломка двигателя. В субботу утром судно подало сигнал бедствия.

Инспекция судна прошла утром воскресенья, отмечается, что все проходило спокойно.

Ранее начальник оперативного отдела Военно-морских сил Швеции Марко Петкович заявил, что на борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. По его словам, люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками каких-либо частных охранных компаний.

