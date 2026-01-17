Орбан обвинил Западную Европу в подготовке к войне

Орбан: Западная Европа готовится к войне, которая может стать мировой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил страны Западной Европы в подготовке к войне, которая может стать мировой. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с активистами правящей венгерской партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» политик заявил, что заседания лидеров Европейского союза (ЕС) превратились в военные советы, на которых обсуждается вопрос о том, как победить Россию. Орбан также напомнил, что с 2022 года Европа выделила Украине более 193 миллиардов евро и теперь ищет способы компенсировать эти траты. При этом в ближайшие два года ЕС собирается предоставить Украине 90 миллиардов евро военных кредитов, а в течение 10 лет — еще 800 миллиардов долларов США на восстановление. Эти деньги Брюссель надеется вернуть за счет репараций от России и изъятия ее замороженных активов.

Орбан также обратил внимание, что США отказались от финансирования Украины и теперь Европа хочет взвалить эти расходы на плечи собственных граждан. «Когда срок действия кредитного соглашения истечет, украинцы не смогут погасить кредит, и тогда банкиры заберут деньги у европейцев», — сказал политик.

Он добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны. Орбан сравнил нынешнюю политическую ситуацию с той, которая сложилась на континенте перед Первой и Второй мировыми войнами. Он уверил активистов партии, что, в случае победы на выборах в апреле, не допустит втягивания Венгрии в конфликт вокруг Украины и не поддержит планы лидеров ЕС.

Ранее Орбан ответил на требования Украины получить 800 миллиардов долларов. Политик заявил, что деньги не растут на деревьях.