00:38, 17 января 2026

Посольство Украины в Иране приостановило работу

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Посольство Украины в Иране приостановило работу из-за обострения ситуации в азиатской стране. Об этом сообщила дипмиссия на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Посольство не уточнило, на какой срок приостановлена работа. Находящимся в Иране украинцам посоветовали покинуть страну.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп внимательно следит за протестами, происходящими в Иране. По ее словам, правительство США вместе с Трампом рассматривают все возможные варианты развития событий.

