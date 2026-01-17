Посольство Украины в Иране приостановило работу

Посольство Украины в Иране приостановило работу из-за обострения ситуации в азиатской стране. Об этом сообщила дипмиссия на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Посольство не уточнило, на какой срок приостановлена работа. Находящимся в Иране украинцам посоветовали покинуть страну.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп внимательно следит за протестами, происходящими в Иране. По ее словам, правительство США вместе с Трампом рассматривают все возможные варианты развития событий.