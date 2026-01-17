Психолог назвал мужчин главным источником конфликтов на работе и объяснил причину этого

НСН: Мужчины создают конфликтные ситуации на работе на 30 процентов чаще женщин

Мужчины чаще становятся источником конфликтов на работе из-за тестостерона и большей уязвимости. Об этом психолог Валентин Алимов рассказал в интервью НСН.

По словам специалиста, мужчины создают конфликтные ситуации на рабочем месте примерно на 30 процентов чаще, чем женщины. «Связано это с тем, что, во-первых, у мужчины в организме тестостерона в 20 раз больше, чем у женщины, а именно он отвечает за агрессию и конкуренцию», — объяснил Алимов.

Второй причиной психолог назвал большую уязвимость мужчин на работе, так как они находятся в социальной роли добытчика, несущего ответственность за обеспечение семьи. В связи с этим, по словам Алимова, ценность работы для мужчины выше, чем для женщины. При этом специалист отметил, что приведенная им статистика «не касается плетения интриг».

Ранее психолог Роя Ройл объяснила, почему у некоторых людей портится настроение перед Новым годом. Первой причиной она назвала завышенные ожидания от праздника.