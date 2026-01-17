Реклама

Пьяный россиянин посадил за руль машины 10-летнего сына

Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Пьяный россиянин посадил за руль машины 10-летнего сына, чтобы доехать домой. Об этом сообщило ГУ МВД России по Волгоградской области в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел 9 января на дороге возле поселка Большевик. Полицейские заметили автомобиль Škoda Rapid, который неуверенно двигался. Сотрудники остановили машину — выяснилось, что ей управляет ребенок.

«На пассажирском сидении [был] его отец с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что они возвращались домой из гостей. Он был нетрезв и поэтому решил доверить руль своему сыну», — говорится в сообщении.

Мужчину привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее под Москвой родители прокатили ребенка на привязанном к машине снегокате и попали на видео.

