Раскрыт размер пенсии Долиной

Аналитик Беляев: Пенсия Долиной составляет от 85 до 120 тысяч рублей

Народная артистка России Лариса Долина получает пенсию в размере не менее 85 тысяч рублей, заявил в беседе со «СтарХит» финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам специалиста, артистка «не останется без средств к существованию» даже в случае завершения творческой деятельности. В 2027 году она отметит 55-летний юбилей на сцене, и за эти годы она накопила множество наград и удостоилась звания народной артистки, что открывает перед ней дополнительные льготы в пенсионный период.

«Максимально ее пенсия может достигать 120 тысяч рублей, но я склоняюсь к меньшей сумме. Учитывая, что часть ее карьеры развивалась во времена СССР и была индексация, думаю, реальная пенсия — это 85 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

