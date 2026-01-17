Стало известно о госпитализации известной российской певицы

«112»: Известную советскую и российскую певицу Ненашеву госпитализировали

Известную советскую и российскую певицу Галину Ненашеву госпитализировали. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «112».

По информации издания, 84-летней артистке стало плохо дома — она вызвала скорую, и врачи выявили у нее нестабильную стенокардию. Было принято решение о госпитализации.

Ненашева — заслуженная артистка России, лауреат фестиваля «Песня года». Она выступала с Муслимом Магомаевым, Людмилой Зыкиной, Эдуардом Хилем и Аллой Пугачевой.

