Культура
13:48, 17 января 2026Культура

Стало известно о госпитализации известной российской певицы

«112»: Известную советскую и российскую певицу Ненашеву госпитализировали
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Галина Ненашева

Галина Ненашева. Фото: Сергей Микляев / ТАСС

Известную советскую и российскую певицу Галину Ненашеву госпитализировали. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «112».

По информации издания, 84-летней артистке стало плохо дома — она вызвала скорую, и врачи выявили у нее нестабильную стенокардию. Было принято решение о госпитализации.

Ненашева — заслуженная артистка России, лауреат фестиваля «Песня года». Она выступала с Муслимом Магомаевым, Людмилой Зыкиной, Эдуардом Хилем и Аллой Пугачевой.

Ранее продюсер Евгений Бабичев назвал самого богатого певца России.

