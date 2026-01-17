У экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли драгоценности стоимостью 51,3 миллиона рублей

Экс-мэра Сочи Копайгородского лишили часов и украшений на сумму 51,3 млн рублей

Суд конфисковал в доход государства крупную коллекцию украшений и часов, принадлежавших бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Об этом сообщает ТАСС.

Самым дорогим предметом среди изъятых стало кольцо с сапфиром, оцененное в 13 миллионов рублей, в то время как общая стоимость коллекции часов достигает 44,3 миллиона рублей. Эти драгоценности были частью масштабной конфискации имущества экс-мэра. Всего государство изъяло собственности на общую сумму около 1,6 миллиарда рублей.

В перечень также вошли 77 объектов недвижимости в элитных районах, пять автомобилей Mercedes и другие предметы роскоши. Решение суда направлено на обращение в доход государства активов, признанных полученными в результате нарушения антикоррупционного законодательства.

Это произошло после того, как прокуратура выяснила, что в период с 11 сентября 2019-го по 15 мая 2024 года Алексей Копайгородский, занимая пост мэра, жил не по средствам госслужащего. У него нашли в собственности жилые и нежилые помещения, а также земельные участки в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, у экс-мэра оказались значительные сбережения и дорогостоящие автомобили.

Адвокат экс-чиновника просила суд не лишать его коллекции часов и вин. Предметы роскоши следователи нашли у него во время обысков.