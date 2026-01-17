В ГИБДД допустили ограничение допуска машин на Крымский мост

В ГИБДД допустили ограничение допуска машин тяжелее 1,5 т на Крымский мост

На Крымском мосту могут быть введены ограничения допуска машин тяжелее 1,5 тонны. Такое развитие событий допустил начальник управления Госавтоинспекции (ГИБДД) Анатолий Борисенко в интервью «Комсомольской правде».

«Мы понимаем, что увеличится поток в сторону Джанкоя по трассе “Новороссия”. Она в перспективе будет четырехполосной», — отметил Борисенко.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря изменились правила въезда в Крым по доступному сухопутному маршруту для автомобилей на электрической и гибридной тяге. Теперь прохождение специального контроля занимает не менее получаса, что приводит к образованию очередей.