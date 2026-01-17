На Украине заявили о сложной ситуации с энергетикой в Киеве и области

В Киевской области ситуация с энергетикой остается сложной

Самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что ранее озвученные графики отключений не действуют, применяются аварийные отключения. Возвращение к почасовым отключениям произойдет после стабилизации энергетической системы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице для обеспечения электроснабжения 3,6 миллиона жителей требуется 1700 мегаватт электроэнергии. По его словам, это первый случай в истории, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии.

