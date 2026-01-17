Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:39, 17 января 2026Бывший СССР

«Это первый случай в истории». Кличко рассказал о серьезном энергетическом кризисе в Киеве. Город остался без отопления в морозы

Кличко: Впервые в истории Киев в сильные морозы остался без отопления и света
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетОтключение отопления
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинская столица располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Reuters.

По словам главы города, что столице для обеспечения электроснабжения 3,6 миллиона жителей требуется 1700 мегаватт электроэнергии.

Это первый случай в истории, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии

Виталий Кличкомэр Киева

Уточняется, что некоторые жители города могут оставаться без центрального электроснабжения до 18-20 часов в сутки. Кличко заявил, что международные партнеры Украины оперативно доставили дополнительные генераторы, а ремонтные бригады работали круглосуточно, чтобы восстановить отопление после удара на прошлой неделе — в результате него было отключено электроснабжение в 6000 многоквартирных домах.

В домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением

Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что вода заливает подъезды и подвалы, а коммунальные службы не успевают приезжать на вызовы из-за нехватки персонала.

Материалы по теме:
«Гибридная война будет обостряться» Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
«Гибридная война будет обостряться»Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
9 января 2026
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
«Война изменится до неузнаваемости»Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
12 января 2026

Кроме того, Донецкая Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК) уточнила, что сейчас на Украине наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму. Отмечается, что в Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Трудности наблюдаются не только в столице Украины, но и в Днепропетровске.

Зеленский заявил о недовольстве работой Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой мэра Киева во время отключения отопления.

Он подчеркнул, что ситуация в столице «особенно сложная», указав на неготовность города к энергетическому кризису.

Время городской властью потеряно, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Также он объявил о режиме чрезвычайной ситуации на Украине.

Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы нуждаются в срочном решении

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

По его словам, в Киеве создан постоянный штаб по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике, возглавляемый первым вице-премьером — министром энергетики Денисом Шмыгалем.

Украинский лидер добавил, что введен пересмотр правил комендантского часа для расширения доступа к пунктам поддержки и гибкого планирования работы бизнеса. В столице усиливают сеть «Пунктов Несокрушимости» и проверяют их готовность.

Материалы по теме:
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025
«Мы начинаем продвигаться быстрее» Военный аналитик Василий Кашин — об итогах 2025 года в зоне СВО и будущем переговоров по Украине
«Мы начинаем продвигаться быстрее»Военный аналитик Василий Кашин — об итогах 2025 года в зоне СВО и будущем переговоров по Украине
31 декабря 2025

Ранее Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это первый случай в истории». Кличко рассказал о серьезном энергетическом кризисе в Киеве. Город остался без отопления в морозы

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Стало известно о предложении США расширить «Совет мира» Трампа на Украину

    Военкор заявил о безнадеге в Киеве

    На Украине заявили о желании Тимошенко сесть в тюрьму ради пиара

    Двух известных российских хоккеистов внесли в базу «Миротворца»

    Украина и Россия согласились приостановить огонь возле Запорожской АЭС

    Франция захотела выйти из НАТО

    Столтенберг призвал Запад к одному действию в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok