«Это первый случай в истории». Кличко рассказал о серьезном энергетическом кризисе в Киеве. Город остался без отопления в морозы

Кличко: Впервые в истории Киев в сильные морозы остался без отопления и света

Украинская столица располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Reuters.

По словам главы города, что столице для обеспечения электроснабжения 3,6 миллиона жителей требуется 1700 мегаватт электроэнергии.

Это первый случай в истории, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии Виталий Кличко мэр Киева

Уточняется, что некоторые жители города могут оставаться без центрального электроснабжения до 18-20 часов в сутки. Кличко заявил, что международные партнеры Украины оперативно доставили дополнительные генераторы, а ремонтные бригады работали круглосуточно, чтобы восстановить отопление после удара на прошлой неделе — в результате него было отключено электроснабжение в 6000 многоквартирных домах.

В домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением

Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что вода заливает подъезды и подвалы, а коммунальные службы не успевают приезжать на вызовы из-за нехватки персонала.

Кроме того, Донецкая Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК) уточнила, что сейчас на Украине наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму. Отмечается, что в Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Трудности наблюдаются не только в столице Украины, но и в Днепропетровске.

Зеленский заявил о недовольстве работой Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой мэра Киева во время отключения отопления.

Он подчеркнул, что ситуация в столице «особенно сложная», указав на неготовность города к энергетическому кризису.

Время городской властью потеряно, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города Владимир Зеленский президент Украины

Также он объявил о режиме чрезвычайной ситуации на Украине.

Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы нуждаются в срочном решении Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, в Киеве создан постоянный штаб по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике, возглавляемый первым вице-премьером — министром энергетики Денисом Шмыгалем.

Украинский лидер добавил, что введен пересмотр правил комендантского часа для расширения доступа к пунктам поддержки и гибкого планирования работы бизнеса. В столице усиливают сеть «Пунктов Несокрушимости» и проверяют их готовность.

Ранее Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.