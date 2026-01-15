«Страна»: В домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением

В некоторых многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, вода заливает подъезды и подвалы, а коммунальные службы не успевают приезжать на вызовы из-за нехватки персонала.

Ранее Донецкая Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК) заявила, что сейчас на Украине наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму. Отмечается, что в Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Также трудности наблюдаются в столице Украины и в Днепропетровске.