Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:02, 15 января 2026Бывший СССР

В домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением

«Страна»: В домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В некоторых многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, вода заливает подъезды и подвалы, а коммунальные службы не успевают приезжать на вызовы из-за нехватки персонала.

Ранее Донецкая Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК) заявила, что сейчас на Украине наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму. Отмечается, что в Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Также трудности наблюдаются в столице Украины и в Днепропетровске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Трамп похвалил и.о. президента Венесуэлы

    В домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением

    Люди верят в целебные свойства спермы. Как этот и другие мифы о ней могут нанести вред здоровью?

    Серебро рекордно дорожает. Стоит ли россиянам вкладывать в него деньги?

    Экс-премьер Украины задался вопросом о судьбе предоставленных Западом Киеву денег

    В российском регионе объявили ракетную опасность

    В США задержали виновного в утечке информации о Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok