На Украине заявили о самой сложной ситуации за всю зиму

ДТЭК заявил о самой сложной ситуации с электричеством за всю зиму

Сейчас на Украине наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму. Об этом заявила Донецкая Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК) на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что в Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Также трудности наблюдаются в столице Украины и в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что Днепропетровская область и подконтрольная Киеву территория Запорожья оказались почти полностью обесточены.

Позднее стало известно, что в условиях устойчивых морозов на Украине электростанциям необходимо сокращать выработку электроэнергии в те периоды, когда потребление достигает пиковых значений.