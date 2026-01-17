Реклама

07:27, 17 января 2026

В США раскрыли причины западных провокаций против России

Аналитик Риттер: Запад проявляет опасное легкомыслие, провоцируя войну с Россией
Марина Совина
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Запад на сегодняшний день проявляет опасное легкомыслие, провоцируя войну с Россией, поскольку давно не несли больших потерь. К такому выводу пришел военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Последние 30 лет, а может и больше, Запад воевал далеко от дома, и серьезные потери несли только его противники. Я думаю, что этому придет конец», — спрогнозировал эксперт.

По словам Риттера, и западные страны, и Киев неоднократно подрывали доверие со стороны России. В итоге это крайне осложняет заключение мирного соглашения по Украине.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Западу необходимо поменять свои подходы к России из-за ее подходов к применению ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории.

В конце прошлого года журнал Military Watch Magazine писал, что в случае прямого столкновения с Западом «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб противнику.

