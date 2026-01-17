Реклама

07:56, 17 января 2026Бывший СССР

Волонтеры отказались помочь бригаде ВСУ с беспилотниками

ТАСС: Волонтеры не хотят помогать с БПЛА бригаде ВСУ под Сумами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские волонтеры не захотели помогать 119-ой отдельной бригаде теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с поставкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Краснопольском районе подразделения 119-й ОБР теробороны испытывают острую нехватку БПЛА всех типов. Украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам», — рассказал собеседник агентства.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России начали бои на новом участке фронта в Сумской области на севере Украины.

