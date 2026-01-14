Реклама

Стало известно об открытии ВС России нового участка фронта

Марочко: ВС РФ открыли новый участок фронта, на это указывает взятие Комаровки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали бои на новом участке фронта в Сумской области на севере Украины. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, на это указывает взятие российскими военнослужащими Комаровки. Марочко добавил, что на данном участке фронта, восточнее города Глухов, в настоящее время уже начала формироваться буферная зона.

«[Взятие Комаровки] говорит о том, что Вооруженные силы Российской Федерации открыли новый участок фронта. Дело в том, что на протяжении очень длительного времени данный участок был статичен. В основном наши войска находились на стыке границы Российской Федерации и Сумской области, то есть не продвигались вперед», — объяснил собеседник агентства.

О взятии Комаровки армией России стало известно 14 января. Информацию об этом подтвердили в Минобороны.

