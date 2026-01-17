Реклама

05:08, 17 января 2026Забота о себе

Врач назвала способный спровоцировать рак продукт

Врач Тен: Ежедневное употребление колбасы повышает риск развития рака
Евгений Силаев
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Ежедневное потребление колбасы повышает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Способный спровоцировать рак продукт назвала врач Зарема Тен в беседе с РИА Новости.

«Риск увеличивается на 18 процентов на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке», — сказала Тен.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин назвал продукты, увеличивающие риск развития рака желудка. По его словам, негативно на здоровье влияет регулярное употребление жирной, острой и соленой пищи.

    

