ВС России нанесли удар по энергетическому объекту в Одессе

Кипер: ВС России ударили по энергетическому объекту в Одессе

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли удар по энергетическому объекту в Одессе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Одесской области Олег Кипер.

В результате ночной атаки на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одессы произошло возгорание и были зафиксированы повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Согласно сообщению Кипера, идет ликвидация последствий удара, при этом объекты критического назначения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия текущей зимой сфокусировалась на ударах по энергообъектам Киева, Одессы и Днепропетровска (украинское название — Днепр), так как хочет изолировать эти города от национальной сети.