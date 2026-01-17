ВС России взорвали дронами заминированный мост в глубоком тылу ВСУ

ВС РФ взорвали заминированный мост через реку Волчья в глубоком тылу ВСУ

Российские войска взорвали с помощью дронов заминированный мост через реку Волчья в глубоком тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео уничтожения инфраструктурного объекта опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Варваровки дроноводы привели в действие взрывчатку, заложенную противником под мостом на случай отступления», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как дрон подлетает к взрывателю и физически активирует его.

