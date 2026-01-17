Реклама

16:34, 17 января 2026

ВС России взорвали дронами заминированный мост в глубоком тылу ВСУ

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска взорвали с помощью дронов заминированный мост через реку Волчья в глубоком тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео уничтожения инфраструктурного объекта опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Варваровки дроноводы привели в действие взрывчатку, заложенную противником под мостом на случай отступления», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как дрон подлетает к взрывателю и физически активирует его.

Ранее российские Вооруженные силы (ВС) нанесли удар семью баллистическими объектами в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры.

