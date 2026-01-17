Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Зеленский ввел 10-летние санкции против Паралимпийского комитета России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны сроком против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Согласно указу, все активы российских организаций на территории Украины подлежат блокировке, а официальные визиты и переговоры отменяются. Кроме того, украинским спортивным организациям запрещается вступать в контакт с Паралимпийским комитетом и Федерацией компьютерного спорта.

Кроме того, Зеленский ввел персональные санкции сроком на 10 лет против президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, а также боксера Якова Букина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении пяти китайских компаний. Поводом для введения рестрикций стали якобы поставки в Россию компонентов для боевых дронов, объяснил советник президента Украины Владислав Власюк.