Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 17 января 2026Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Зеленский ввел 10-летние санкции против Паралимпийского комитета России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны сроком против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Согласно указу, все активы российских организаций на территории Украины подлежат блокировке, а официальные визиты и переговоры отменяются. Кроме того, украинским спортивным организациям запрещается вступать в контакт с Паралимпийским комитетом и Федерацией компьютерного спорта.

Кроме того, Зеленский ввел персональные санкции сроком на 10 лет против президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, а также боксера Якова Букина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении пяти китайских компаний. Поводом для введения рестрикций стали якобы поставки в Россию компонентов для боевых дронов, объяснил советник президента Украины Владислав Власюк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео со своим сыном Адамом и сообщил новость о нем. Это произошло на фоне слухов о серьезном ДТП с его кортежем

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    В Сенате США пригрозили восстановить санкции против Сирии из-за атак на курдов

    Министр обороны Италии сделал заявление о способности Украины победить Россию

    Американский хоккеист сделал заявление о недопуске россиян к Олимпиаде

    Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

    Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы

    Мирный житель попал под удар беспилотника ВСУ в российском регионе

    Названы регионы России с самыми сильными крещенскими морозами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok