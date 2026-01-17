Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 17 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Зеленского заподозрили в узурпации власти из-за суда над Тимошенко

Политолог Асафов: Суд над Тимошенко — часть узурпации власти Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский узурпирует власть, убирая потенциальных электоральных соперников, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. С этим он связал и суд над главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко по делу о коррупции.

«Зеленский занимается узурпацией власти, и делает это достаточно эффективно, — сказал Асафов. — Он договаривается с еще недавними оппонентами, он назначил бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность, обезглавив ГУР и СБУ. И здесь давление на Тимошенко, экс-президента Украины Петра Порошенко кажутся звеньями одной цепи», — сказал политолог.

Он также заметил, что, вопреки тому, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), расследующее дела о коррупции, и считается подконтрольным США органом, значимых последствий на данный момент не видно ни в отношении близкого Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, ни в отношении экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

«Как там все на самом деле, нам сложно судить, потому что мы не находимся внутри ситуации. Но узурпация власти Зеленским идет, несмотря на действия НАБУ и САП в отношении Миндична. Так и с Ермаком — неизвестно, где он. По слухам, продолжает работу, ни на какой фронт не ушел. Концентрация власти в руках Зеленского продолжает усиливаться», — заключил Асафов.

Материалы по теме:
«В Кремле его считали успешным» Виктор Медведчук хочет вести переговоры России и Украины. Каковы его шансы на успех?
«В Кремле его считали успешным»Виктор Медведчук хочет вести переговоры России и Украины. Каковы его шансы на успех?
14 февраля 2023
«Страна катится в ад» Дональду Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Почему суд над ним угрожает США мощнейшим кризисом?
«Страна катится в ад»Дональду Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Почему суд над ним угрожает США мощнейшим кризисом?
6 апреля 2023
Контрольная зачистка. Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Контрольная зачистка.Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
2 мая 2022

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Тимошенко в виде подписки о невыезде в пределах Киева и Киевской области, а также назначил залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета. Экс-премьер Украины также обязана по решению суда сдать свой заграничный паспорт и отказаться от общения с 66 депутатами Рады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Раскол из-за Гренландии сравнили с распадом СССР

    Глава МИД Чехии корчил гримасы на заседании парламента и нарвался на критику

    Политолог назвал следующую цель Трампа после Гренландии

    В США раскрыли причины западных провокаций против России

    Посольству США в Киеве срочно понадобился интернет

    Экс-аналитик ЦРУ признал превосходство России перед США

    Мощный пожар на электроподстанции в Подмосковье попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok