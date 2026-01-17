Зеленского заподозрили в узурпации власти из-за суда над Тимошенко

Политолог Асафов: Суд над Тимошенко — часть узурпации власти Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский узурпирует власть, убирая потенциальных электоральных соперников, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. С этим он связал и суд над главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко по делу о коррупции.

«Зеленский занимается узурпацией власти, и делает это достаточно эффективно, — сказал Асафов. — Он договаривается с еще недавними оппонентами, он назначил бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность, обезглавив ГУР и СБУ. И здесь давление на Тимошенко, экс-президента Украины Петра Порошенко кажутся звеньями одной цепи», — сказал политолог.

Он также заметил, что, вопреки тому, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), расследующее дела о коррупции, и считается подконтрольным США органом, значимых последствий на данный момент не видно ни в отношении близкого Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, ни в отношении экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

«Как там все на самом деле, нам сложно судить, потому что мы не находимся внутри ситуации. Но узурпация власти Зеленским идет, несмотря на действия НАБУ и САП в отношении Миндична. Так и с Ермаком — неизвестно, где он. По слухам, продолжает работу, ни на какой фронт не ушел. Концентрация власти в руках Зеленского продолжает усиливаться», — заключил Асафов.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Тимошенко в виде подписки о невыезде в пределах Киева и Киевской области, а также назначил залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета. Экс-премьер Украины также обязана по решению суда сдать свой заграничный паспорт и отказаться от общения с 66 депутатами Рады.

