Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 16 января 2026Бывший СССР

На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

Суд избрал в качестве меры пресечения для Тимошенко залог и электронный браслет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в суде назначили меру пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE».

Суд назначил политику залог в размере 33 миллионов гривен и ношение электронного браслета.

Помимо этого, как отмечает издание, Тимошенко обязана сдать свой заграничный паспорт, а также ей запретили общаться с 66 депутатами. Политик подозревается в предложении взятки депутатам Верховной Рады за их голоса в конкретных законопроектах.

Ранее она заявила, что ближайшие пять лет станут последними для Украины. По словам политика, у республики останутся только «герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

    Белоусову доложили о ситуации в Купянске

    Ушедший из России автогигант столкнулся с падением продаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok