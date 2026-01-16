На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

Суд избрал в качестве меры пресечения для Тимошенко залог и электронный браслет

Лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в суде назначили меру пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE».

Суд назначил политику залог в размере 33 миллионов гривен и ношение электронного браслета.

Помимо этого, как отмечает издание, Тимошенко обязана сдать свой заграничный паспорт, а также ей запретили общаться с 66 депутатами. Политик подозревается в предложении взятки депутатам Верховной Рады за их голоса в конкретных законопроектах.

Ранее она заявила, что ближайшие пять лет станут последними для Украины. По словам политика, у республики останутся только «герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ».