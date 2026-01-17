Женщина из Подмосковья лишила жизни подростка и скрылась на СВО

«112»: Женщина устроила ДТП, лишила жизни подростка и скрывается в зоне СВО

В Подмосковье женщина без прав устроила ДТП, лишила жизни подростка, а сейчас скрывается в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В апреле 2025 года двое несовершеннолетних сели за руль машины в подмосковном Раменском. Когда они выезжали из поселка на основную дорогу, в них на большой скорости въехала женщина. В результате столкновения одного подростка не стало, а второй остался инвалидом.

Вину женщины доказала техническая экспертиза, затем последовали отсрочка приговора, апелляции и новые суды. За время разбирательства она подписала контракт и уехала в зону проведения СВО.

При этом годом ранее женщину лишили водительских прав за то, что она отказалась от медицинского освидетельствования.

Ранее в Екатеринбурге суд отказал в удовлетворении иска на 1,6 миллиона рублей к местному жителю, осужденному за аварию, которая унесла жизни двух человек. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за аварию. Иск подавала компания «Сольоптторг», на чьей стоянке находился автомобиль осужденного.