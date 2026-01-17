Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 17 января 2026Россия

Женщина из Подмосковья лишила жизни подростка и скрылась на СВО

«112»: Женщина устроила ДТП, лишила жизни подростка и скрывается в зоне СВО
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал «112»

В Подмосковье женщина без прав устроила ДТП, лишила жизни подростка, а сейчас скрывается в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В апреле 2025 года двое несовершеннолетних сели за руль машины в подмосковном Раменском. Когда они выезжали из поселка на основную дорогу, в них на большой скорости въехала женщина. В результате столкновения одного подростка не стало, а второй остался инвалидом.

Вину женщины доказала техническая экспертиза, затем последовали отсрочка приговора, апелляции и новые суды. За время разбирательства она подписала контракт и уехала в зону проведения СВО.

При этом годом ранее женщину лишили водительских прав за то, что она отказалась от медицинского освидетельствования.

Ранее в Екатеринбурге суд отказал в удовлетворении иска на 1,6 миллиона рублей к местному жителю, осужденному за аварию, которая унесла жизни двух человек. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за аварию. Иск подавала компания «Сольоптторг», на чьей стоянке находился автомобиль осужденного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ВС России к массированным атакам. Украина боится нового удара «Орешником»

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Россиян предупредили о смертельной опасности одного сочетания с алкоголем

    Мать пострадавшего в Хорлах 12-летнего мальчика погибла

    В Госдуме ответили на заявление Зеленского о подготовке России к массированным атакам

    Женщина из Подмосковья лишила жизни подростка и скрылась на СВО

    Замглавы Белого дома заявил о неспособности Дании контролировать и защищать Гренландию

    Названный Трампом легендарным российский вратарь впервые пропустил девять шайб в НХЛ

    Под Москвой заметили и сняли на видео «очень набожного кота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok