Жители деревни на Урале на сутки остались без тепла и света в морозы

В деревне под Челябинском восстановили электроснабжение после суток без света

Деревня Малиновка и одноименное садовое товарищество под Челябинском столкнулись с масштабной аварией на электросетях в период аномальных морозов, когда температура опускалась ниже минус 35 градусов по Цельсию. Об этом сообщает 74.RU.

Из-за повреждения линии электропередачи и многократных скрытых поломок под нагрузкой жители уральской деревни более чем на сутки остались без тепла и света. «Дети спали в куртках, взрослые дома в куртках и шапках замерзали. Ночью грелись в машинах», — рассказала местная жительница.

«В домах все плохо, у кого-то вода была залита в системы отопления и замерзла, у кого-то колба фильтра лопнула. Сейчас у нас максимум 5-8 градусов», — описал ситуацию другой пострадавший.

Энергетики «Россетей Урал» работали круглосуточно, но пробные включения приводили к новым повреждениям. Временные пункты обогрева в местных школах приняли более 30 человек. Полное восстановление электроснабжения по постоянной схеме удалось провести только к полудню 16 января, через 23 часа после начала аварии. Однако многие дома к этому времени уже успели промерзнуть, а напряжение в сетях остается нестабильным.

Ранее из-за поломки на котельной отопления и горячей воды лишились жители поселка Новый Ургал в Хабаровском крае. Столбики термометров в то же время держались на отметке минус 37 градусов.