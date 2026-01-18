Актриса исчезла после встречи с сектой

112: В Самаре пропала актриса после контакта с похожим на секту сообществом

32-летняя актриса Екатерина пропала в Самаре после контакта с похожим на секту сообществом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Родные надеются, что Катя жива и не стала жертвой сектантов. Еще до пропажи Екатерина сменила имя и фамилию на своей странице», — указывают авторы.

Как сообщается, Екатерина перед исчезновением рассталась с мужем, с которым прожила больше 10 лет, и оставила ему двух детей. Она работала мастером по наращиванию ресниц и бровей, параллельно пытаясь устроиться в модельном и шоу-бизнесе. Также перед пропажей девушка публиковала в соцсетях анонс мастер-класса по «женской избирательности» с помощью астрологии.

По словам родственников Екатерины, она попала в сообщество «Мудрость и сила», обладающее всеми признаками секты: агрессивным маркетингом, жесткой иерархией и псевдонаучностью. Девушка отправилась в Казахстан «на обучение от своей школы», взяла кредит в размере трех миллионов рублей, занималась попрошайничеством на улицах казахстанских городов, а после пыталась восстановить утерянный паспорт в Москве.

Ранее социальный психолог Михаил Вершинин назвал в интервью «Ленте.ру» число состоящих в сектах россиян. Психолог добавил, что в России также возросло количество инфоцыган и инфлюэнсеров, чьи методы «похожи на контроль лидера над своей паствой».