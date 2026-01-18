Реклама

Экс-советник Трампа объяснил его желание владеть Гренландией

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет завладеть Гренландией исключительно по психологическим причинам. С таким мнением в беседе с газетой die Presse выступил экс-советник действующего американского лидера Джон Болтон.

«Он торговец недвижимостью. Он покупает собственность. Так он понимает мир», — объяснил Болтон стремление Трампа приобрести остров.

Ранее эксперт Майкл Деш заявил, что на самом деле США не нуждаются в Гренландии, чтобы укрепить свою национальную безопасность, так как ни Россия, ни Китай не смогут удобно расположиться на острове, даже если захотят.

