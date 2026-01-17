Реклама

23:15, 17 января 2026Мир

В США отвергли идею о необходимости владения Гренландией для укрепления нацбезопасности

Эксперт Деш: США не нужна Гренландия для укрепления национальной безопасности
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США не нужно владеть Гренландией, чтобы укреплять свою национальную безопасность. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Центра по изучению проблем международной безопасности Университета Нотр-Дам (штат Индиана) Майкл Деш.

Как считает эксперт, Россия и Китай не смогут удобно расположиться на острове, даже если сильно этого захотят. В связи с этим, убежден Деш, нет никакой необходимости в том, чтобы Гренландия перешла под контроль Вашингтона.

«Переговоры с союзниками — это не то же самое, что приобретение компании в кредит под залог ее же активов, когда частью игры являются блеф и шумные и пустые угрозы», — добавил эксперт, комментируя угрозы Трампа о введении пошлин в отношении стран Евросоюза из-за ситуации вокруг острова.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что США своими притязаниями на Гренландию не нарушают международное право, так как просто хотят заключить сделку по приобретению острова.

