В США отказались считать нарушением международного права ситуацию с Гренландией

Уолтц: США не нарушают международное право в ситуации с Гренландией

Притязания США на Гренландию не являются нарушением международного права. С таким мнением в беседе с Fox News выступил постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц.

Как считает дипломат, американский президент Дональд Трамп лишь пытается заключить сделку о покупке острова, и ранее Вашингтон уже практиковал подобный подход. «Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать [33-й] президент [США Гарри] Трумэн в 40-х годах, как мы это сделали с Виргинскими островами», — сказал Уолтц.

Он подчеркнул, что в таком подходе нет ничего плохого.

Ранее Трамп объявил о пошлинах против нескольких стран Европейского союза из-за ситуации вокруг Гренландии.