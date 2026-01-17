Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 17 января 2026Мир

В США отказались считать нарушением международного права ситуацию с Гренландией

Уолтц: США не нарушают международное право в ситуации с Гренландией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Притязания США на Гренландию не являются нарушением международного права. С таким мнением в беседе с Fox News выступил постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц.

Как считает дипломат, американский президент Дональд Трамп лишь пытается заключить сделку о покупке острова, и ранее Вашингтон уже практиковал подобный подход. «Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать [33-й] президент [США Гарри] Трумэн в 40-х годах, как мы это сделали с Виргинскими островами», — сказал Уолтц.

Он подчеркнул, что в таком подходе нет ничего плохого.

Ранее Трамп объявил о пошлинах против нескольких стран Европейского союза из-за ситуации вокруг Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за Гренландии

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Фон дер Ляйен рассказала о возможных последствиях введения США пошлин из-за Гренландии

    Оценены шансы российских лыжников выиграть медаль на Олимпиаде

    Экс-генсек НАТО заявил о говорящем на языке гангстеров Трампе

    Жители Москвы сообщили о ярком свечении в небе

    В США отказались считать нарушением международного права ситуацию с Гренландией

    Военный эксперт перечислил задачи российского аналога Starlink

    Макрон отреагировал на угрозы США пошлинами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok