Во Франции Макрона призвали забыть про Украину и Гренландию

Филиппо призвал Макрона забыть про Украину, Гренландию и Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон должен сосредоточиться на суверенитете и независимости собственной страны, а также забыть о других государствах, заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет ТАСС.

Он прокомментировал заявление главы государства о скоординированном ответе Европейского союза на решение США ввести пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии. Политик напомнил, что Франция привержена суверенитету и независимости наций.

«За исключением, очевидно, своей собственной. Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасем Францию!» — призвал он.

Ранее Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за учений в Гренландии недопустимы.