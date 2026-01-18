Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:27, 18 января 2026Мир

Во Франции Макрона призвали забыть про Украину и Гренландию

Филиппо призвал Макрона забыть про Украину, Гренландию и Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон должен сосредоточиться на суверенитете и независимости собственной страны, а также забыть о других государствах, заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет ТАСС.

Он прокомментировал заявление главы государства о скоординированном ответе Европейского союза на решение США ввести пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии. Политик напомнил, что Франция привержена суверенитету и независимости наций.

«За исключением, очевидно, своей собственной. Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасем Францию!» — призвал он.

Ранее Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за учений в Гренландии недопустимы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Еврокомиссия подтвердила планы направить войска в Гренландию

    Россиянам назвали количество выходных дней в 2026 году

    Спикер Палаты представителей обосновал интерес США к Гренландии историей

    Во Франции Макрона призвали забыть про Украину и Гренландию

    Медведчук рассказал о замене Зеленского

    Москвичам назвали сроки наступления весны

    Зеленского уличили в попытке улучшить свой рейтинг перед выборами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok