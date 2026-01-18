Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 18 января 2026Мир

Глава Минфина США высказался о попытках ЕС противостоять России

Глава Минфина США Бессент: ЕС не способен дать отпор России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент высказался о попытках Европейского союза (ЕС) противостоять России. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC NEWS.

По мнению главы американского Минфина, в Вашингтоне видят неспособность ЕС дать отпор России.

Вместе с тем министр подтвердил желание действующей администрации США положить конец украинскому конфликту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении заняться конфликтом на Аравийском полуострове. Остановка противостояния между Саудовской Аравией и Йеменом стала бы, по словам американского лидера, девятой завершенной им войной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов за ЖКХ в России запланировали перевести на цифровую платформу

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Психиатр оценил влияние антидепрессантов на сексуальную жизнь

    Оценены шансы «Вашингтона» обыграть лучший клуб НХЛ

    Россиянам раскрыли принципиальную разницу между листовым и пакетированным чаем

    Риск возникновения пандемии аденовируса оценили

    В небе над Россией сбили 17 беспилотников

    Глава Минфина США высказался о попытках ЕС противостоять России

    Рейтинг одобрения Макрона достиг рекордно низкого уровня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok