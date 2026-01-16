Трамп сообщил о готовности остановить девятую войну

Трамп заявил, что намерен закончить конфликт в Йемене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал намерение заняться разрешением конфликта между Саудовской Аравией и сепаратистами в Йемене. Об этом политик рассказа в интервью газете The Daily Mail.

«Я думаю, что это еще одна война, которой нам придется заняться. Мы присвоим ей девятый номер», — отметил он.

До этого Дональд Трамп утверждал, что с момента его возвращения в Белый дом США якобы остановили восемь войн.

Ранее глава Белого дома признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине. При этом Трамп вновь заявил, что прилагает все усилия для разрешения кризисной ситуации исключительно с целью спасения жизней.

До этого политик заявил, что без его участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной. Трамп также подчеркнул, что смог «в одиночку» остановить восемь войн, и назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.