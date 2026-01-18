Реклама

В Дании заявили о шпионаже США за Гренландией

Berlingske: США тайно наблюдали за Гренландией и военными объектами Дании
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Военнослужащие США тайно наблюдали за Гренландией и находящимися на острове военными объектами Дании. Об этом пишет Berlingske со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении засекреченные документы министерства обороны Дании.

«Документы, подвергшиеся сильной цензуре, показывают, что американские военнослужащие, предположительно на территории самой Гренландии, собирали информацию о критически важной инфраструктуре», — заявили журналисты.

Как сообщается, в 2025 году американские военные неофициально и без согласия Копенгагена пытались заставить датских коллег в Гренландии передать информацию о военных объектах, портах и ​​авиабазах на территории острова. Командование на территории острова незамедлительно проинформировало высшее военное руководство Дании. Опрошенные изданием эксперты высказали опасения дальнейшего шпионажа США в Гренландии.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил о говорящем на языке гангстеров президенте США Дональде Трампе. По мнению политика, американский лидер использует тему Гренландии «как оружие массового отвлечения внимания от реальных угроз».

    В Дании заявили о шпионаже США за Гренландией

