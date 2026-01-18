Реклама

11:48, 18 января 2026

Гуляющие по Москве лисы попали на видео

В московском районе Куркино сняли на видео двух лис
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

В одном из районов Москвы в воскресенье утром заметили двух лис. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, пару животных встретили жители столичного района Куркино. Их прогулку сняли на видео. На кадрах видно, как две лисы идут вдоль припаркованных автомобилей, не замечая людей.

«Высокий снежный покров и крепкие морозы заставляют лис идти в города и искать пропитание там», — объяснил синоптик появление хищников в Москве.

Ранее пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды предупреждала, что у лисиц, живущих на зеленых территориях Москвы, начинается брачный период. Они становятся особенно активными, появляются на новых территориях, чаще лают и визжат и ведут себя не так осторожно, как раньше.

