Экономика
16:18, 9 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о бегающих по городу лисах

Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис в городе
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

У лисиц, живущих на зеленых территориях Москвы, начинается брачный период. Об этом предупредила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

У обыкновенных лисиц в зимний период начинается гон. Они становятся особенно активными, появляются на новых территориях, чаще лают и визжат и ведут себя не так осторожно, как раньше. Лисы могут игнорировать присутствие людей в парках и лесах, а также появляться на территории жилой застройки.

Москвичам посоветовали при встрече с животными сохранять дистанцию и наблюдать за ними издалека.

Ранее сообщалось, что количество диких кабанов в Москве и области за три года выросло с 500 до 650 особей. Животные встречаются не только в парках и лесах, но и во дворах жилых домов. Кабаны перемещаются в город, спасаясь от охоты, а также из-за доступной еды.

