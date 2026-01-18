Климатолог предрек значительное повышение средней температуры в России

Климатолог Кокорин: Cредняя температура в РФ вырастет на 2,5 градуса за 50 лет

Средняя годовая температура в России вырастет минимум на 2,5 градуса в ближайшие 50 лет. С такой оценкой в комментарии РИА Новости выступил климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«За полвека в России потеплело на 2,5 градуса, а к концу века, наверное, еще столько же добавится, то есть в сумме прибавится 5 градусов как минимум», — подчеркнул ученый.

Кокорин предрек значительное повышение средней температуры в России и отметил, что на темпы потепления может повлиять переход на низкоуглеродные и на безуглеродные источники энергии. Он также рассказал, что сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором ускорения изменения климата примерно 50 лет назад.

Ранее Кокорин оценил изменение средней температуры в России за последние 50 лет. Он подчеркнул, что немалая часть России — это Арктика, где изменения климата происходят гораздо сильнее в силу физических причин.