Лукашенко окунулся в ледяную воду

Лукашенко принял участие в крещенских купаниях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в крещенских купаниях. Кадры публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что глава государства окунулся в прорубь в пятнадцатиградусный мороз. Он был одет в длинную белую рубаху.

Главу государства сопровождала его собака Умка. Она беспокойно лаяла, наблюдая за действиями хозяина.

Ранее протоиерей Максим Первозванский рассказал, что крещенские купания обладают большим миссионерским потенциалом. «Сейчас у нас многие люди, которые в храм не ходят, хотя бы таким образом приобщаются к нашим церковным и народным традициям», — объяснил он.