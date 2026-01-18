Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 18 января 2026Бывший СССР

На Украине назвали единственный способ спасти страну

Медведчук: Управление ООН осталось единственным способом спасти Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Заседание Совета Безопасности ООН

Заседание Совета Безопасности ООН. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Внешнее управление под эгидой ООН осталось единственным способом спасти Украину. На это журналистам ТАСС указал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Есть только один механизм, который позволит проведение выборов и признание их результатов легитимными. Он был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, исходя из исторически сложившейся миротворческой практики ООН», — рассказал политический деятель.

Данный подход предполагает создание Временной администрации, которая будет осуществлять внешнее управление страной, заметил Медведчук. Это решение основано на статьях 39 и 41 Устава ООН и может восстановить конституционный правопорядок и обеспечить проведение демократических выборов.

Ранее Медведчук высказался о возможности участвовать в выборах президента Украины. По его словам, на данный момент это невозможно из-за лишения его гражданства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В России отреагировали на заявление Каллас о Гренландии и Украине

    Россияне пожаловалась на плохое качество пиратских копий «Аватара» в кинотеатрах

    На Западе назвали главную движущую силу в противостоянии с Россией

    Поклонская высказалась о Тимошенко

    Россиян предупредили о повышающих риск образования тромбов привычках

    Россиянин вынес из магазина техники 51 iPhone за две минуты

    Россиянка Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok