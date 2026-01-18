Внешнее управление под эгидой ООН осталось единственным способом спасти Украину. На это журналистам ТАСС указал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Есть только один механизм, который позволит проведение выборов и признание их результатов легитимными. Он был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, исходя из исторически сложившейся миротворческой практики ООН», — рассказал политический деятель.
Данный подход предполагает создание Временной администрации, которая будет осуществлять внешнее управление страной, заметил Медведчук. Это решение основано на статьях 39 и 41 Устава ООН и может восстановить конституционный правопорядок и обеспечить проведение демократических выборов.
Ранее Медведчук высказался о возможности участвовать в выборах президента Украины. По его словам, на данный момент это невозможно из-за лишения его гражданства.