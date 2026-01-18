Медведчук: Управление ООН осталось единственным способом спасти Украину

Внешнее управление под эгидой ООН осталось единственным способом спасти Украину. На это журналистам ТАСС указал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Есть только один механизм, который позволит проведение выборов и признание их результатов легитимными. Он был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, исходя из исторически сложившейся миротворческой практики ООН», — рассказал политический деятель.

Данный подход предполагает создание Временной администрации, которая будет осуществлять внешнее управление страной, заметил Медведчук. Это решение основано на статьях 39 и 41 Устава ООН и может восстановить конституционный правопорядок и обеспечить проведение демократических выборов.

Ранее Медведчук высказался о возможности участвовать в выборах президента Украины. По его словам, на данный момент это невозможно из-за лишения его гражданства.