Бывший СССР
14:41, 18 января 2026Бывший СССР

Медведчук высказался об участии в выборах президента Украины

Медведчук не поучаствует в выборах президента Украины из-за лишения гражданства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук не сможет поучаствовать в выборах президента Украины, поскольку действующий глава государства Владимир Зеленский лишил его гражданства страны. Об этом сам украинский политик рассказал журналистам ТАСС.

Несмотря на то что данный акт Медведчук считает незаконным, условий для его выдвижения кандидатом в президенты не существует. Кроме того, запрещено и возглавляемое им движение, а его электорат, таким образом, лишился гражданских прав.

Наконец, Медведчук поставил под сомнение легитимность самих избирательных процедур. «Необходимо создать условия для проведения выборов, результаты которых могут быть признаны легитимными», — подчеркнул он.

Ранее Медведчук объяснил желание Европы допустить переговоры с Россией. По его мнению, разговоры о диалоге с Москвой начались из-за того, что европейские лидеры не хотят «остаться в дураках».

