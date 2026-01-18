На Украине подвели итоги очередной встречи «коалиции желающих»

Сырский: «Коалиция желающих» обсудила продолжение военной помощи Украине

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что недавно состоялась очередная встреча «коалиции желающих», которая прошла в формате видеоконференции. Ее итоги он подвел в Telegram-канале.

По словам Сырского, он вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым обсудил с главнокомандующими зарубежными вооруженными силами форматы участия их государств в реализации международных гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, продолжил военачальник, особое внимание в ходе встречи было уделено продолжению военной помощи Киеву. Только так, убежден он, можно сохранить мощь украинской армии и ее способность наносить потери на поле боя. В заключение Сырский выразил благодарность партнерам за то, что они приближают справедливый мир как для Украины, так и для всей Европы.

Ранее Сырский рассказал о ситуации на фронте командующему Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристоферу Донахью. Он заявил, что Вашингтону необходимо поставить Киеву дополнительное вооружение.