Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:32, 18 января 2026Бывший СССР

На Украине подвели итоги очередной встречи «коалиции желающих»

Сырский: «Коалиция желающих» обсудила продолжение военной помощи Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что недавно состоялась очередная встреча «коалиции желающих», которая прошла в формате видеоконференции. Ее итоги он подвел в Telegram-канале.

По словам Сырского, он вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым обсудил с главнокомандующими зарубежными вооруженными силами форматы участия их государств в реализации международных гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, продолжил военачальник, особое внимание в ходе встречи было уделено продолжению военной помощи Киеву. Только так, убежден он, можно сохранить мощь украинской армии и ее способность наносить потери на поле боя. В заключение Сырский выразил благодарность партнерам за то, что они приближают справедливый мир как для Украины, так и для всей Европы.

Ранее Сырский рассказал о ситуации на фронте командующему Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристоферу Донахью. Он заявил, что Вашингтону необходимо поставить Киеву дополнительное вооружение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму допустили скорый прогресс по Украине

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В России создадут новый единый учебник по географии

    Искусственный интеллект утомил людей

    Чимаев сделал первое заявление после сообщений о гибели в ДТП в Грозном

    Раскрыта новая мошенническая схема в путешествиях по России

    В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской

    На Украине подвели итоги очередной встречи «коалиции желающих»

    Врач раскрыл неочевидные признаки «молчаливого» инфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok