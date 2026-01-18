Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:50, 18 января 2026Спорт

Назван главный фаворит Australian Open

Букмекеры назвали теннисиста Синнера главным фаворитом Australian Open
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Graham Denholm / Getty Images

Букмекеры назвали главного фаворита Australian Open-2026, который пройдет в Мельбурне. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики определили в фавориты итальянца Янника Синнера с коэффициентом 1,85. За ним следует испанец Карлос Алькарас (2,85), а тройку замыкает немец Александр Зверев (20,00).

Россиянину Даниилу Медведеву букмекеры отводят лишь 30,00 на общую победу, аналогично у серба Новака Джоковича, а выход спортсменов в 1/4 финала оценивают в 2,40. Россияне Андрей Рублев и Карэн Хачанов стоят еще дальше — 100,00 и 150,00 соответственно, не попав даже в топ-10 претендентов.

Турнир Australian Open проходит с 12 по 1 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Во Франции необычно объяснили притязания Трампа на Гренландию

    Гашек раскритиковал Трампа

    В Китае заявили о «беспрецедентном давлении» на Киев в переговорах

    На Украине сделали признание о переговорах с США

    В Бундесвере помахались с гренландцами

    Премьер Британии осудил Трампа

    Президент Ирана сказал об объявлении войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok