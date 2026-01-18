Реклама

Мир
22:40, 18 января 2026

Президент Чехии обратился к НАТО из-за Гренландии

Павел: НАТО нужно использовать все возможности для решения проблемы Гренландии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

НАТО следует использовать все свои возможности для решения вопроса Гренландии. С таким призывом обратился президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Ситуация с Гренландией оправданно возбуждает много эмоций. Я считаю, что необходимо использовать все те возможности, которые предоставляют нам союзнические связи. Думаю, что пока до этого полностью не дошло», — сказал он.

Глава государства также выразил надежду, что США и Европа найдут возможность разрешить эту проблему «стандартным путем и стандартными формами».

Ранее сообщалось, что Европа забеспокоилась из-за планов Трампа в отношении НАТО. «Полномасштабный раскол может привести к тому, что Трамп объявит о прекращении существования НАТО», — говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ).

