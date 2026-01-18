Европа забеспокоилась из-за планов Трампа в отношении НАТО

WSJ: Европа опасается, что ей придется создать свой военный альянс вместо НАТО

Европейские лидеры беспокоятся, что президент США Дональд Трамп может принять решение о развале НАТО. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Большинство европейских правительств опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что Трамп объявит о прекращении существования НАТО», — говорится в статье.

Как отмечает издание, в таком случае европейским странам придется создать собственный военный альянс без участия США, что будет «дорогостоящей задачей».

В материале также говорится, что союзники Вашингтона пытались повлиять на Трампа с помощью лести, но все больше обеспокоены неэффективностью такого подхода.

Ранее бывший майор бундесвера Флориан Пфафф заявил о готовности американского лидера получить Гренландию даже ценой конца НАТО, поскольку, по его словам, тот не считает прекращение существования альянса чем-то страшным.