19:38, 18 января 2026

Психиатр оценил влияние антидепрессантов на сексуальную жизнь

Наталья Обрядина

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Некоторые антидепрессанты могут негативно влиять на сексуальную жизнь, рассказал врач-психиатр Эдуард Холодов. Влияние этих препаратов на либидо он оценил в разговоре с Life.ru.

По словам Холодова, одним из побочных эффектов при приеме антидепрессантов, особенно группы СИОЗС, может стать снижение сексуального влечения, проблемы с потенцией и затруднение достижения оргазма. «Серотонин, уровень которого повышают эти препараты, играет сложную роль в регуляции половой функции. Его избыток может угнетать другие необходимые для возбуждения и оргазма механизмы (дофаминовые, норадреналиновые, окситоциновые)», — объяснил специалист.

При появлении этого побочного эффекта он посоветовал обязательно рассказать о нем лечащему врачу. При этом Холодов отметил, что некоторые препараты не снижают либидо, а наоборот, стимулируют его.

Ранее сексолог Алессандра Араужо заявила, что у некоторых женщин, которые состоят в браке, со временем пропадает либидо. По ее словам, одним из главных врагов сексуального влечения является предсказуемость. Специалистка объяснила, что со временем в браке пропадает новизна и таинственность, которые являются важными элементами возбуждения.

